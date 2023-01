Carburanti: Gelmini (Azione), governo fa operazione trasparenza? Basterebbe ammettere errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’operazione trasparenza sui carburanti serve più al governo per nascondere le proprie colpe, che agli italiani. Basterebbe invece ammettere l’errore e ripristinare il taglio sulle accise fatto in precedenza dal governo Draghi". Lo ha detto ad "Agorà" Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. "Sappiamo che la coperta è corta e nella manovra, anziché accontentare i partiti di maggioranza con tante micromisure, il governo avrebbe potuto mettere in campo misure in grado di aiutare concretamente le famiglie, le imprese e il mondo della logistica su cui gravano maggiormente questi rincari. Se oggi - prosegue - la presidente Meloni fosse stata all’opposizione avrebbe gridato allo scandalo e invece a pagare il conto sono gli italiani”.(Rin)