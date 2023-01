Emirati-Pakistan: premier Al Maktoum riceve nuovo capo Forze armate Munir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore dell’emirato di Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha ricevuto il nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito del Pakistan, Asim Munir. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale Al Maktoum si è congratulato con il generale per la sua recente nomina. Durante l’incontro, i due hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nell’ambito della difesa. All’incontro ha partecipato anche il presidente dell'Autorità per l'aviazione civile di Dubai, Ahmed bin Saeed al Maktoum. (Res)