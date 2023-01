Roma: incendio nel Carcere minorile di Casal del Marmo, intossicati detenuti e agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si é sviluppato ieri sera nel carcere minorile di Casal Del Marmo a Roma. Alle 21 circa i vigili del fuoco sono accorsi nella struttura domando il rogo nato, secondo fonti sindacali, per motivi imprecisati. A causa del denso fumo 2 detenuti e 3 agenti della penitenziaria hanno avuto bisogno delle cure mediche per intossicazione da monossido. "Solo 15 giorni fa - dichiara Massimo Costantino segretrio generale Fns Cisl Lazio - avevamo evidenziato che nell'istituto non ci sono dirigenti penitenziari di ruolo, meglio detti, direttori delle carceri". Secondo Costantini un vuoto al vertice dell'istituto non garantisce le programmazioni necessarie a garantire sicurezza. "All’IPM di Roma Casal del Marmo vi è uno reggente da più anni. Si sono alternati negli vari direttori reggenti non riuscendo a garantire continuità nel complesso sistema penitenziario sia esso minorile. Lo stesso discorso vale anche per gli istituti per adulti" (Rer)