Lazio 2023: Rocca, se eletto confronto su area termovalorizzatore, a Gualtieri assicuro lealtà

22 luglio 2021

- "Io non voglio più le discariche. E il termovalorizzatore serve a questo. Io ho posto un altro tema: è opportuno farlo proprio a Santa Palomba, dove la Soprintendenza ha detto che non si può?". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica". Per quanto riguarda un'area alternativa dove costruire l'impianto di smaltimento rifiuti, Rocca ha spiegato: "Questo, nel caso io venga eletto, me lo deve dire il commissario. Mettiamoci a tavolino, se Gualtieri vorrà consultarmi io sarò disponibile. Ma il Pd deve uscire dalla ambiguità: ha votato un piano rifiuti senza termovalorizzatore e poi ha dato poteri commissariali al sindaco per costruirlo". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha concluso Rocca "Può stare sereno, avrà la massima collaborazione e la massima lealtà. Voglio troppo bene alla mia città. Sarei un pazzo a fare giochini politici ideologici". (Rer)