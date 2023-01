Omicidio Mastropietro: la madre si appella alle istituzioni e chiede giustizia per Pamela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa 5 anni fa a Macerata, si appella alle istituzioni per assicurarsi che giustizia sia fatta per la figlia, in vista dell'apertura dell'appello bis a carico di Innocent Oseghale, 32enne nigeriano condannato all'ergastolo, per quanto riguarda il reato di violenza sessuale. La prima udienza è prevista il 25 gennaio a Perugia. Ieri pomeriggio, Verni è stata ricevuta dal sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, nella sede del ministero in via Arenula, a Roma. "È stato un incontro molto costruttivo, l'ho messo al corrente di molte cose che non sono andate bene in questi cinque anni durante le indagini - ha spiegato Verni a termine dell'incontro - gli ho riferito di indagini non fatte, di mancanze da parte di alcune istituzioni, quindi vediamo ora il prosieguo". (segue) (Rer)