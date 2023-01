Omicidio Mastropietro: la madre si appella alle istituzioni e chiede giustizia per Pamela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la madre di Pamela "non si può più permettere che altre donne vengano violentate e massacrate da individui liberi di agire e organizzarsi di fronte a uno Stato che sta perdendo la sua capacità di intervento serio e tempestivo. Non si può - ha affermato Verni in un'occasione precedente - insegnare ai nostri giovani che la crudeltà, la violenza e la criminalità siano la normalità e non siano puniti a dovere. Mi aspetto che la giustizia faccia il suo lavoro per difendere i diritti fondamentali dell'uomo. Pamela merita di averne una definitiva e piena". L'omicidio della 18enne era stato confermato dalla Corte di Cassazione con una condanna all'ergastolo per Oseghale. Tuttavia, la suprema corte ha annullato la sentenza d'appello con riferimento al reato di violenza sessuale, disponendo su questo un appello bis che si terrà a Perugia. (segue) (Rer)