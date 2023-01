Omicidio Mastropietro: la madre si appella alle istituzioni e chiede giustizia per Pamela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di ieri in via Arenula è stato preceduto dal colloquio con il consigliere del Capo dello Stato, avvenuto lo scorso 21 novembre al Quirinale. "Il consigliere del presidente Mattarella ha visto con i propri occhi le foto di quanto è stato fatto a mia figlia Pamela e mi ha espresso vicinanza ricevendo anche il dono destinato al presidente: la maglietta benedetta col volto di Pamela nel giorno del suo diciottesimo compleanno. Sono fiduciosa nell'evolversi degli eventi e mi sento accompagnata da tutti loro in questa battaglia", ha concluso Verni. (Rer)