Irlanda del Nord: ministro Esteri Cleverly in visita a Belfast per affrontare tema del Protocollo

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, si recherà a Belfast per incontrare i leader del Partito democratico unionista (Dup), che lo scorso febbraio hanno fatto cadere il governo nordirlandese per protestare contro gli accordi commerciali post-Brexit che l'ex premier Boris Johnson aveva stretto con Bruxelles. Il Dup sostiene che gli accordi minino l’integrità del Regno Unito creando una barriera tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. L'incontro odierno avviene dopo che un accordo tra l'Ue e il Regno Unito sulla condivisione dei dati ha riacceso le speranze di una soluzione sul Protocollo dell'Irlanda del Nord. Nonostante l'ottimismo, il segretario di Stato dell'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, ha avvertito che "una leadership politica responsabile" è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per tutti. (Rel)