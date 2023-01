Vietnam: Partito comunista, nel 2022 indagini su 3.533 organizzazioni e 10.475 membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle violazioni è costituita dall’inosservanza del principio del centralismo democratico e dall’infrazione di regolamenti, tra cui quelli in materia di Covid-19. Per quanto riguarda i settori, sono emerse irregolarità nella gestione delle risorse umane, dei terreni, delle finanze, dei progetti di ricerca, degli investimenti e degli appalti. Tra gli obiettivi indicati per il 2023 ci sono la tutela degli informatori, la lotta alla corruzione, il controllo dei beni e dei redditi delle persone sotto la direzione del Politburo e della segreteria. Il Vietnam ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista, anche se esiste una coalizione di forze allineate col Pcv, chiamata Fronte della Patria vietnamita. (Fim)