Camera: oggi question time con i ministri Calderone, Nordio, Pichetto Fratin e Ciriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Si svolge oggi, mercoledì 11 gennaio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto dei salari (Laus – Pd-Idp). Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri e alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria (Lupi – Nm (N-C-U-I)-M); sulla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale (Scutellà – M5s); sulla revisione del reato di tortura (Dori – Avs); sulle problematiche concernenti il costo delle intercettazioni e i controlli sui relativi contratti di fornitura (Molinari – Lega). Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla soluzione delle criticità nella gestione della Sogin e alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Ruffino – Azione-IV-RE); sulle iniziative per una riduzione strutturale delle accise sui carburanti (Squeri – FI-Ppe). Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione sulle nomine effettuate nel periodo di prorogatio delle Camere dall'esecutivo allora in carica (Foti – Fd'I).(Rin)