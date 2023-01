Romania-Iran: ministero Esteri Bucarest convoca ambasciatore Meidani dopo esecuzione di due manifestanti 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Iran a Bucarest, Sadat Meidani, è stato convocato presso il ministero degli Esteri romeno su ordine del suo titolare, Bogdan Aurescu, dopo l'impiccagione, il 7 gennaio, di due manifestanti iraniani. Lo riferisce la diplomazia romena con un comunicato. All'ambasciatore è stata trasmessa ufficialmente "la ferma condanna della Romania all'applicazione della pena capitale in qualsiasi circostanza, e, ancor più riprovevole, alla pratica delle esecuzioni per impiccagione dei manifestanti da parte della Repubblica islamica dell'Iran", come si legge nel comunicato. La diplomazia romena ha fatto appello a fermare le violazioni dei diritti umani. Il ministero ha ricordato all'ambasciatore le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del 12 dicembre, ponendo l'accento su tutti gli aspetti problematici che non hanno ricevuto una risposta costruttiva dalle autorità in Teheran. "È stato sottolineato che i rispettivi aspetti delle conclusioni adottate dal Consiglio dell'Ue rimangono validi e che la loro mancata risoluzione ha un impatto negativo sulle relazioni con l'Ue", ha affermato il comunicato. (Rob)