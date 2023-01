Siria-Turchia: stampa, possibile incontro tripartito ministri Esteri a Mosca tra 14 e 16 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Turchia, Russia e Siria, rispettivamente Mevlut Cavusoglu, Sergej Lavrov e Faisal Miqdad, potrebbero incontrarsi a Mosca tra il 14 e il 16 gennaio. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica citata dal quotidiano turco “Hurriyet”. Secondo la fonte, l’incontro tripartito potrebbe svolgersi dopo il tour africano del ministro turco, che si concluderà lo stesso 14 gennaio. Due giorni fa, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, aveva dichiarato che il percorso di normalizzazione delle relazioni tra Turchia e Siria rilanciato lo scorso 28 dicembre con l’incontro tra ministri della Difesa e capi dell’intelligence mediato dalla Russia “è un processo in corso”. “E’ iniziato con buone intenzioni per le relazioni tra i due Paesi e la pace nella regione. La nostra speranza si sviluppa attraverso negoziati reciproci e si trasforma in una situazione che contribuirà alla pace e alla stabilità della regione", aveva affermato Akar. L’incontro trilaterale dei ministri degli Esteri era già stato annunciato dal presidente turco Racep Tayyip Erdogan lo scorso 5 gennaio, esprimendo la sua disponibilità a incontrare l’omologo siriano Bashar al Assad nell'ambito del nuovo processo di pace. (Res)