Golfo: bahrenita Investcorp investirà un miliardo di dollari in Paesi Consiglio di cooperazione

- Investcorp, società d'investimento del Bahrein, intende investire un miliardo di dollari nel mercato immobiliare nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo nei prossimi cinque anni. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato diffuso dal sito web d’informazione “Zawya”, secondo il quale la compagnia ha recentemente effettuato la sua prima acquisizione in Arabia Saudita, con un magazzino a temperatura controllata di 215.000 piedi quadrati a Dammam. “Il mercato immobiliare dell'Arabia Saudita sta vivendo una forte crescita. Il settore logistico e quello industriale hanno un enorme potenziale come pilastri chiave dell'agenda Vision 2030 per trasformare il Regno in una potenza industriale e in un centro logistico mondiale", ha affermato Hazem Ben Gacem, amministratore delegato di Investcorp. (Res)