Regno Unito: la prima visita di Stato di re Carlo III sarà in Francia

- Re Carlo III farà la sua prima visita ufficiale in Francia il marzo prossimo. Il monarca e la regina consorte Camilla si recheranno a Parigi poco prima di Pasqua, su invito del presidente francese Emmanuel Macron. Il quotidiano "The Telegraph" ha spiegato che l'invito a re Carlo III è stato fatto in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. La visita di Stato avrà l'obiettivo di cementare il rapporto tra i due Paesi e costruire nuove relazioni post-Brexit. (Rel)