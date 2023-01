Ruanda-Rdc: governo di Kigali fa marcia indietro su accoglienza profughi congolesi, "dichiarazioni travisate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ruandese ha fatto marcia indietro sulla posizione espressa dal presidente Paul Kagame secondo cui il Paese non offrirà più rifugio alle persone in fuga dal conflitto nella vicina Repubblica democratica del Congo (Rdc). In una dichiarazione diffusa ieri sera, la portavoce del governo Yolande Makolo ha affermato che il Ruanda non ha intenzione di espellere o impedire l'arrivo dei rifugiati, accusando i media di aver travisato le osservazioni del presidente Kagame. "Ciò che il presidente ha contestato è stata la palese ipocrisia nel criticare il Ruanda, che allo stesso tempo viene incolpato per il fallimento dello Stato nella Rdc, e quindi dovrebbe accogliere coloro che cercano rifugio dalle conseguenze di quel fallimento", ha twittato Makolo. Ieri Kagame aveva affermato che i rifugiati in fuga attraverso il confine con il Ruanda "non sono un problema del Ruanda" e che pertanto il suo Paese non può farsi carico di "questo fardello". "Da più di 20 anni accogliamo rifugiati dalla Rdc. Rifiuto che il Ruanda debba portare questo fardello e essere insultato e maltrattato ogni giorno per questo”, aveva dichiarato Kagame, affermando che la crisi in corso "non è un problema del Ruanda". Per Kagame il mondo "ha completamente perso di vista quale sia il punto" della questione, nella crisi in corso fra Kigali e Kinshasa. (segue) (Res)