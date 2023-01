Ruanda-Rdc: governo di Kigali fa marcia indietro su accoglienza profughi congolesi, "dichiarazioni travisate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kinshasa accusa da tempo Kigali di sostenere gruppi di ribelli attivi nell'est congolese - in primis il Movimento 23 marzo (M23) - e di puntare in questo modo a destabilizzare il Paese vicino: una versione che è stata sostenuta di recente da diversi attori internazionali, ultimo la Francia, che ha apertamente condannato il "sostegno ruandese" al gruppo di etnia tutsi. Per Kagame la vera minaccia alla sicurezza è rappresentato da quello che rimane delle forze estremiste di etnia hutu, che hanno cercato di spazzare via i tutsi - etnia cui Kagame appartiene - durante il genocidio del 1994. Fin dall'inizio della crisi, Kigali ha respinto le accuse di sostenere militarmente e finanziariamente l'M23 nell'est della Rdc e il governo ruandese ha dovuto di recente prendere le distanze da un massacro di civili, attribuito dall'Onu agli M23 e che ha macchiato ulteriormente l'immagine del Ruanda. In un comunicato, il ministero degli Esteri di Kigali ha tuttavia definito il massacro di Kishishe di fine novembre "una montatura del governo della Repubblica democratica del Congo", che si è diffusa "senza alcuna indagine da parte di un'organizzazione credibile". "Accusare il Ruanda di sostenere il gruppo armato congolese M23 è falso, e distoglie dalle vere cause del conflitto e dalle sue conseguenze sulla sicurezza dei Paesi vicini", ha affermato Kigali, secondo cui la comunità internazionale dovrebbe piuttosto essere preoccupata per la “persecuzione” delle comunità tutsi ruandesi e congolesi, bersaglio a suo dire di "discorsi di odio autorizzati dal governo della Rdc". (segue) (Res)