Ruanda-Rdc: governo di Kigali fa marcia indietro su accoglienza profughi congolesi, "dichiarazioni travisate" (3)

20 luglio 2021

- Il botta e risposta fra i due Paesi prosegue da mesi sul piano interno come su quello internazionale. Il 29 dicembre, il governo del Ruanda ha nuovamente accusato la Rdc di aver violato il suo spazio aereo, sorvolandolo senza previa autorizzazione. In una nota, il governo di Kigali ha dichiarato che un caccia congolese modello Sukhoi-25 ha volato per un breve tratto in Ruanda lungo il lago Kivu, prima di tornare rapidamente in Congo. Per Kigali si tratta di una violazione del proprio spazio aereo, percepita come un'ulteriore provocazione dopo l'analogo evento del 7 novembre, quando un aereo militare congolese è atterrato per pochi istanti all'aeroporto di Rubavu prima di ripartire. “Queste provocazioni devono finire” dichiara il governo ruandese nella nota, in cui si aggiunge che le autorità congolesi, "sembrano incoraggiate da parte della comunità internazionale ad incolpare il Ruanda per tutti i mali ignorando le trasgressioni della Rdc”. A novembre il governo della Rdc aveva risposto che le sue autorità non hanno mai avuto l'intenzione di violare l'integrità territoriale dei suoi vicini, tantomeno quella del Ruanda. In sede Onu, intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del rinnovo del mandato della Missione Onu nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) per un altro anno e della modifica del regime delle sanzioni, revocando l'obbligo di notificare agli esportatori di materiale militare quando forniscono armi a Kinshasa. Una misura che permetterà all'Rdc di rafforzare i propri mezzi di difesa nell'attuale contesto di insicurezza. (Res)