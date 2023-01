Arabia Saudita: indice produzione industriale sale all’8,6 per cento nel novembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale dell’Arabia Saudita è salito all’8,6 per cento su base annua nel novembre 2022, trainato principalmente dall'elevata produzione nelle attività minerarie, estrattive e manifatturiere. Lo ha reso noto un rapporto dell’Autorità generale per le statistiche (Gastat), diffuso dal quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Il rapporto ha rilevato che l'attività mineraria ed estrattiva è cresciuta del 5,7 per cento nel novembre 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, poiché il Regno ha aumentato la produzione di petrolio a oltre 10 milioni di barili nel mese. Le attività manifatturiere sono aumentate del 19,7 per cento su base annua a novembre, mentre le forniture di gas ed elettricità sono diminuite del 10,9 per cento, spiega Gastat. (Res)