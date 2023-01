Carburanti: Fazzolari, toglieremo accise nell’arco della legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intenzione del governo è quella di “togliere le accise, soprattutto quelle più grottesche” considerando che “paghiamo per eventi finiti 70 anni fa. Se lo Stato vuole chiedere le tasse ai cittadini lo faccia mettendoci la faccia ma per toglierle va fatta una legge di Bilancio ‘ad hoc’”. Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Questo governo - ha aggiunto - è arrivato in corsa a pochi giorni dalla presentazione della legge di Bilancio. Non si può pretendere che tolga le accise - che sono mai state tolte - in 20 giorni. Ci lavoreremo nell’arco della legislatura”. Il sottosegretario ha poi spiegato che “quando è intervenuto il governo Draghi la benzina era sopra i due euro, ora sta a 1,82 euro, tendenzialmente. La fotografia è di un prezzo della benzina minore rispetto a qualche mese fa”. Fazzolari ha quindi ricordato che “c’è stato un intervento dello Stato nel pacchetto Energia anche per ridurre il prezzo dei carburanti e questa misura ha avuto un costo su base annua di 10 miliardi, su una manovra complessivamente di 40 miliardi”. L'oscillazione del prezzo della benzina - ha poi evidenziato l’esponente di Fd’I - è “più vasto di quanto può fare lo Stato. Possiamo fare una misura da 10-15 miliardi all’anno per poi ritrovarci comunque davanti a un aumento o a una riduzione che prescinde da noi”.(Rin)