Arabia Saudita: Autorità portuale lancia progetto per sviluppo terminal a Damman

- L'Autorità portuale dell’Arabia Saudita (Mawani) ha lanciato un progetto per lo sviluppo del terminal per container presso il porto di King Abdulaziz a Dammam, nell’ovest del Paese, dal valore di oltre 7 miliardi di riyal (1,8 miliardi di dollari). Lo ha reso noto il sito web d’informazione economica “Trade Arabia”. Secondo quanto riferito da Mawani, il progetto genererà 4 mila porti di lavoro, aumenterà la capacità complessiva del porto del 120 per cento arrivando a 7,5 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu) e rafforzerà le catene di approvvigionamento e il settore commerciale. Il progetto prevede anche la ristrutturazione degli ormeggi e delle strutture in tutto il primo terminal del porto.(Res)