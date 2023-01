Bosnia: Alto rappresentante Schmidt, Ue fermi tendenze secessioniste di Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve fermare le tendenze secessioniste della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, ripreso dalla stampa di Sarajevo. "Sono preoccupato per le celebrazioni della Giornata dell'indipendenza dell'entità avvenute il 9 gennaio, ma anche per la decisione del Parlamento di Banja Luka di seguire una strada opposta alle decisioni della Corte e dello Stato centrale della Bosnia Erzegovina. Il problema è il progressivo smantellamento della Bosnia Erzegovina", ha detto Schmidt. Secondo quanto riferito, Schmidt ha sostenuto che la comunità internazionale, in primo luogo l'Ue, "deve fermare le tendenze secessioniste della Repubblica Srpska". Intanto il presidente della stessa entità, Milorad Dodik, ha riferito di essere "felice" che la Repubblica Srpska abbia celebrato la Giornata dell'indipendenza il 9 gennaio "con dignità e solennità", sebbene ci sia stato, ha sottolineato, "chi non ha perso occasione di esprimere tutta la sua indignazione e il suo odio verso i serbi e la Repubblica Srpska". "Coloro che odiano la Srpska devono sapere che l'amore e i legami fraterni che legano il popolo serbo in Serbia e in Repubblica Srpska sono indissolubili e che i serbi sono un solo popolo ovunque vivano", ha dichiarato il leader serbo. (Seb)