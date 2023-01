Siria: arrestati sei agenti di sicurezza per aver diffuso informazioni a “parti ostili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per gli affari degli ufficiali della divisione di intelligence militare siriana ha arrestato sei ufficiali di diverso grado con l'accusa di aver fatto trapelare informazioni a “parti straniere ostili a Damasco”. Lo ha reso noto il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. In particolare, gli ufficiali sono stati accusati di aver diffuso informazioni sui movimenti di Daoud Jafari, colonnello dei pasdaran iraniani ucciso lo scorso novembre nella regione di Damasco in un agguato attribuito a Israele.(Lib)