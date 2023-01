Carburanti: Cattaneo (FI), fatta scelta politica, risorse a caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In manovra, governo e maggioranza hanno fatto una scelta politica chiara che bisogna spiegare e rivendicare. Quando è stato introdotto lo sconto sulle accise, con il governo Draghi, il prezzo medio della benzina era 2.40 euro al litro, ossia quello che oggi è il prezzo massimo, in autostrada. Oggi i prezzi sono sensibilmente inferiori e mediamente in città si attestano ben al di sotto dei 2 euro, salvo la legittima possibilità dei benzinai di chiedere qualcosa in più per il servito". Lo ha detto a "Omnibus", su La7, il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo, che poi ha proseguito: "A fronte di questo, e considerati i costi ingenti dello sconto, pari a oltre un miliardo al mese, si è ritenuto di indirizzare quelle risorse a misure volte a dare un sostegno a chi è stato messo più in difficoltà dal caro bollette. Alla sinistra che critica la scelta di eliminare lo sconto sulle accise ricordiamo, infatti, che quell'intervento non era progressivo: ne potevano trarre beneficio sia i proprietari di 'supercar', sia le famiglie con una utilitaria. Oggi, invece, quelle risorse hanno consentito l'aumento dell'Isee per usufruire degli sconti sulle bollette e l'incremento del credito d'imposta dal 30 al 35 per cento per le piccole imprese e le attività commerciali e dal 40 al 45 per cento per le imprese energivore", ha concluso. (Rin)