Medio Oriente: Cisgiordania, militari israeliani arrestano sette palestinesi a Nablus

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato sette palestinesi a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, secondo il quale gli arresti sono avvenuti durante alcune operazioni di sicurezza condotte nell’area. La Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere che un palestinese di 20 anni è stato ferito durante gli scontri con le Idf ed è stato portato in ospedale con un trauma cranico. Ieri, durante un’operazione di sicurezza, i militari israeliani hanno arrestato un esponente di Lions’ Den, un gruppo armato palestinese che ha il suo quartier generale nella città vecchia di Nablus. Israele ha lanciato una campagna antiterrorismo in Cisgiordania in seguito ad attacchi compiuti nel Paese nel 2022, quando sono morte 31 persone. Nel 2022, le Idf hanno arrestato oltre 2.500 palestinesi nelle operazioni notturne, durante le quali sono morti più di 170 palestinesi.(Res)