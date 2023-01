Scozia: governo propone transizione ecologica "più rapida possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo scozzese ha proposto di effettuare una transizione "più rapida possibile" dalla produzione di petrolio e gas, definendo una strategia energetica che dà priorità a un passaggio accelerato al maggiore sviluppo dell'eolico e dell'idrogeno. Il partito nazionale scozzese (Snp) ha dichiarato che la bozza di strategia energetica ha una "presunzione contraria a nuove esplorazioni di petrolio e gas" e ha chiesto l'applicazione di test ambientali più severi allo sviluppo di giacimenti già autorizzati. Come ha riferito il quotidiano "Financial Times", la nuova proposta dell’Snp segna la rottura più netta del partito con il settore petrolifero e del gas, le cui entrate si credeva un tempo potessero contribuire a sostenere finanziariamente l'indipendenza scozzese. Da allora l'Snp è passato a sottolineare il potenziale della Scozia come leader nell'energia verde. (Rel)