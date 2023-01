Kenya: tentata rapina in strada, arrestati quattro agenti di polizia a Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenti di polizia del Kenya hanno tentato di rapinare due persone per 2 milioni di scellini kenioti (pari a circa 16 mila dollari) in una strada della capitale, Nairobi. È quanto emerge da un video che è stato diffuso sulla rete, nel quale si vedono le due vittime - entrambi dipendenti di un ufficio del mercato dei cambi (forex) - venire avvicinati e rapinati dopo aver ritirato il denaro da una banca vicina. Il tentativo di rapina è stato sventato dopo che le due vittime hanno lanciato l'allarme. I poliziotti sono stati successivamente arrestati dopo che i loro colleghi hanno intercettato il loro veicolo e sono stati citati in tribunale per rispondere delle accuse di tentata rapina. (Res)