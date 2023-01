Spagna: Acciona presenta un'offerta per un impianto di desalinizzazione di Abengoa in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona ha presentato un'offerta per un impianto di desalinizzazione che Abengoa possiede ad Agadir in Marocco, aggiungendosi a una gara d'appalto a cui partecipano anche Urbas, Rcp, Ultramar e Cox Energy. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il giudice riceverà oggi tutte le offerte per cercare di salvare Abengoa dal fallimento. Dopo il rifiuto della società statale di partecipazioni industriali spagnola (Sepi) di salvare l'azienda a giugno, Abengoa è stata costretta ad aprire una procedura di insolvenza. Acciona ha offerto circa 30 milioni di euro per l'impianto, che ha una concessione trentennale. Gli investitori interessati a salvare Abengoa hanno ora un periodo di cinque giorni lavorativi per presentare tutta la documentazione al tribunale. Avranno poi altri tre giorni per migliorare un'ultima volta le loro proposte prima che il giudice decida quale sia la più adatta. (Spm)