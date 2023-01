Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o velato con qualche addensamento in più sulle Alpi di confine; nel pomeriggio-sera temporaneo aumento della nuvolosità su tutti i settori, più marcato sui rilievi. Precipitazioni deboli e isolate possibili in serata sulle Alpi di confine, i rilievi centrorientali e la pianura più orientale. Neve oltre 1500 metri. Temperature in calo in pianura, in aumento in montagna, con minime intorno a 0°C e massime intorno a 9°C. (Rem)