Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa dopo la sottoscrizione di un protocollo di intesa per la collaborazione in vicende legate a reati di violenza contro la persona commessi da tesserati nell'ambito sportivo. Intervengono: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola; il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Procuratore generale dello Sport, Prefetto Ugo Taucer.Procura della Repubblica di Milano (IV piano, stanza n° 4.13 (ore 9:30)Presentazione della cerimonia inaugurale della manifestazione Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura 2023. Intervengono tra gli altri, i Sindaci di Bergamo Giorgio Gori e di Brescia Emilio Del Bono il Presidente del Consiglio di amministrazione di A2A, Marco Patuano, e la Vicepresidente di Fondazione Cariplo, Claudia Sorlini.Palazzo delle Stelline, Sala Solari, Corso Magenta, 61 (ore 10:30)Flash-mob, per gridare che il “precariato è un pacco” organizzato dai portavoce del M5S Lombardia Marco Degli Angeli insieme a Marco Fumagalli, Raffaele Erba e Dino Alberti. Sono presenti: Fabio “Dandy Bestia” Testoni, chitarrista e fondatore Skiantos, e Pablo Perissinotto, cantautore, che canteranno: "I Giovani" e “Sono un ribelle mamma". Piazza duca d'Aosta davanti a Palazzo Pirelli (ore 10:30)Segue conferenza stampa presso il Mercato Centrale, Stazione Centrale, Spazio Fare,1° piano (ore 11:15)Presidio regionale dei lavoratori somministrati del Ministero dell'Interno per la stabilità del lavoro.Prefettura di Milano, corso Monforte, (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dell’opera "Salome" di Richard Strauss in scena al Teatro alla Scala dal 14 al 31 gennaio. Intervengono Axel Kober, direttore d’orchestra, Damiano Michieletto, regista e i cantanti protagonisti.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi (ore 11)il candidato Presidente di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino partecipa a Mantova al Congresso Provinciale CGIL presso il Centro Congressi cittadino (ore 12). Nel pomeriggio è a Lodi alla fondazione Danelli (largo Angelo e Stefano Danelli, 1 (ore 15:30), a Casalpusterlengo per un incontro con il Comitato civico degli ospedali, via Galileo Galilei 1 (ore 17), a un incontro presso Arci di Lodi Vecchio, via pace, 4 (ore 19) e a un incontro pubblico alla Sala Rivolta di Lodi in via Cavour, 66 (ore 21)Presentazione di Padel Trend Expo.Allianz MiCo - Gate 4, Viale Scarampo/angolo via Colleoni (ore 12)Presentazione dell’Osservatorio sui nuovi luoghi di lavoro. L'ascolto delle aziende e dei lavoratori di NomismaAssolombarda, Via Pantano 9 (ore 16)Conferenza stampa per comunicare l'adesione dei Popolari Liberali di Carlo Giovanardi e altre 13 associazioni di ispirazione cristiana alla Lista Fontana Presidente – Lombardia Ideale per le elezioni regionali del 12-13 febbraio. Intervengono il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il consigliere regionale Giacomo Cosentino e Carlo Giovanardi, già ministro e parlamentare.Copernico Blend Tower, Sala Gallery, Piazza IV Novembre, 7 (ore 16:30)MONZAIl Sindaco Paolo Pillotto e l’assessore alla cultura Arianna Bettin incontrano i giornalisti per illustrare gli aggiornamenti sulle progettualità future della città relative ai Giardini, al Parco e alla Villa Reale di Monza.Palazzo comunale, sala giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 12:30) (Rem)