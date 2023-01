Taiwan: Usa e Giappone annunceranno riorganizzazione della postura militare a Okinawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone annunceranno una significativa riorganizzazione delle unità del Corpo dei Marine di stanza a Okinawa, nel Giappone meridionale, ridefinendo la loro postura militare in visita di una crisi militare a Taiwan. Lo anticipa il quotidiano "Washington Post", in vista dell'incontro nel formato "2+2" dei responsabili degli Esteri e della Difesa dei due Paesi in programma oggi a Washington. L'incontro, che precederà di due giorni una visita del primo ministro giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca, porterà a un "ulteriore approfondimento del partenariato strategico (...) per contrastare la Cina", scrive il quotidiano. La stampa giapponese ha già anticipato questa settimana la formazione di un nuovo "Reggimento costiero" dei Marine degli Stati Uniti nell'estremo sud del Giappone, in prossimità del teatro di un possibile conflitto tra Cina e Taiwan. Secondo fonti della Difesa Usa citate dalla "Washington Post", tale reggimento sarà frutto di una riorganizzazione che verrà completata nel 2025, per consentire ai Marine di stanza a Okinawa di combattere efficacemente la Cina in teatri ostili come le isole remote del Mar Cinese Orientale. A tal fine, il reggimento verrà dotato di nuove capacità di combattimento, incluse batterie missilistiche antinave. Si tratterà, secondo la fonte, di "uno tra i più significativi avanzamenti della postura militare statunitense nella regione nell'arco di almeno un decennio". (segue) (Git)