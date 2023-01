Ucraina: Zelensky interviene in videocollegamento alla cerimonia dei Golden Globe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è intervenuto tramite videocollegamento all'80ma cerimonia di consegna dei premi cinematografici Golden Globe di Hollywood. Rivolgendosi a un uditorio di attori, imprenditori cinematografici e giornalisti, il presidente ucraino ha ribadito la propria fiducia nella vittoria militare del suo Paese contro la Russia, assicurando che "non ci sarà una terza guerra mondiale". Ricordando l'origine dei Golden Globe nel 1943, durante la Seconda guerra mondiale, Zelensky ha dichiarato che il conflitto in corso in Ucraina simboleggia "la lotta per il diritto delle nuove generazioni a conoscere la guerra solo attraverso i film". "La Prima guerra mondiale ha reclamato milioni di vite. La Seconda guerra mondiale ne ha reclamate a decine di milioni. Non ci sarà una terza guerra mondiale. Questa non è una trilogia", ha detto il presidente, promettendo che l'Ucraina "fermerà l'aggressione russa" col "sostegno del mondo libero". "La guerra in Ucraina non è finita, ma il vento sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. (...) Spero che tutti voi sarete con noi nel giorno vittorioso del nostro trionfo", ha affermato Zelensky. (Was)