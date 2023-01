Germania: ministra Esteri Baerbock conferma no a carri armati Leopard 2 a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha confermato che il governo federale non fornirà carri armati Leopard 2 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, se non d'intesa con i propri alleati. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard” a margine della visita non annunciata che ha effettuato ieri a Kharkiv, l'esponente dei Verdi ha osservato come l'esecutivo tedesco valuti sempre come può aiutare l'ex repubblica sovietica. Baerbock ha poi ribadito che la Germania non assumerà iniziative autonome nella fornitura di carri armati di fabbricazione occidentale come i Leopard 2 al Paese aggredito dalla Russia. “Per noi è importante che lo facciamo insieme ai nostri alleati”, ha evidenziato la ministra degli Esteri tedesca. L'esponente degli ecologisti ha poi ricordato gli aiuti militari che la Germania ha inviato all'Ucraina, dagli obici semoventi Pzh 2000 ai sistemi per la difesa aerea Iris-T. Vi è stato poi il “grande passo” della fornitura dei mezzi da combattimento per fanteria Marder. Baerbock ha quindi sottolineato che, insieme ai propri partner, la Germania “continua a valutare come si possono salvare vite umane” in Ucraina. Tuttavia, vi è anche “la responsabilità di garantire che la guerra non si estenda ad altri Paesi”. Secondo Baerbock, lavorare con i partner costa “a volte un po' più di tempo”, ma è importante considerare insieme come agire responsabilmente “anche se il cuore brucia”. La ministra degli Esteri tedesca ha, infine, affermato di prendere “molto sul serio” i timori di una nuova offensiva russa in Ucraina durante la prossima primavera, con la direttrice d'attacco dalla Bielorussia. (Geb)