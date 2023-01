Indonesia: Widodo esprime "forte rammarico" per le passate violazioni dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha espresso "forte rammarico" per le violazioni dei diritti umani verificatesi in passato nel Paese, riconoscendo ufficialmente le macchie nella storia contemporanea dell'Indonesia, inclusi gli spargimenti di sangue e gli arresti di massa verificatisi tra il 1965 e il 1966. "Con mente e coscienza chiari e sinceri, riconosco come capo dello Stato che gravi violazioni dei diritti umani sono avvenuti in numerose circostanze", ha dichiarato Widodo, che ha annunciato di aver ricevuto i risultati della commissione da lui nominata lo scorso anno proprio per indagare sulle violazioni dei diritti umani. Il presidente ha menzionato in particolare 11 incidenti tra il 1965 e il 2003, incluse le uccisioni e i sequestri di studenti durante le proteste contro il presidente Suharto alla fine degli anni Novanta. Widodo ha dichiarato che il governo intende lavorare per riconoscere i diritti delle vittime "con equità e saggezza, senza negare risoluzioni giudiziarie". Il presidente ha anche citato le violazioni dei diritti umani a Papua, regione del Paese che resta teatro di scontri tra gruppi indipendentisti e forze armate. Il biennio 1965-1966, in particolare, è ritenuto dagli storici uno tra i periodi più sanguinosi nella storia dell'Indonesia: almeno mezzo milione di persone avrebbe perso la vita e un milione sarebbero state arrestate, nelle violenze seguite all'ascesa al potere della giunta militare guidata dal generale Suharto, dopo un tentativo di colpo di Stato del Partito comunista indonesiano. (Fim)