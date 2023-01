Corea del Sud: leader opposizione Lee respinge accuse di corruzione dopo 12 ore di interrogatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico sudcoreano, Lee Jae-myung, ha ribadito oggi di essere determinato a combattere il "violento tentativo" dei procuratori di "distorcere e fabbricare" i fatti, un giorno dopo essere stato interrogato per ben 12 ore in merito a nuove accuse di corruzione a suo carico. Durante l'interrogatorio, i procuratori hanno cercato di far luce sulle presunte tangenti risalenti ai mandati di Lee come sindaco di Songnam: in quegli anni, il club di calcio comunale ricevette donazioni da aziende private per 17 miliardi di won (13,7 milioni di dollari), che secondo la pubblica accusa erano una contropartita per favori amministrativi illecitamente concessi dall'amministrazione municipale. Lee nega le accuse, sostenendo che le donazioni fossero parte di regolari contratti di sponsorizzazione, e che il denaro sia andato a beneficio dei residenti di Seongnam sotto forma di riduzioni della pressione fiscale. (segue) (Git)