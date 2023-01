Corea del Sud: leader opposizione Lee respinge accuse di corruzione dopo 12 ore di interrogatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee si è presentato ieri mattina alla sede della procura di Seongnam per rispondere delle accuse di corruzione a suo carico, negando ancora una volta ogni addebito. Il leader del principale partito di opposizione parlamentare della Corea del Sud ha dichiarato di essere oggetto di una "indagine motivata politicamente": "I procuratori hanno deciso di incriminarmi a prescindere dalle circostanze", ha dichiarato il leader democratico all'ingresso nell'ufficio del procuratore distrettuale di Seongnam, nella provincia di Gyeonggi. Lee ha accusato le autorità di aver "fabbricato prove" per far apparire come illeciti alcuni trasferimenti di denaro a fini promozionali. Ieri Lee ha accusato l'amministrazione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol di "fuorviare l'opinione pubblica con dichiarazioni false e di perseguire le opposizioni politiche tramite l'abuso di potere". (segue) (Git)