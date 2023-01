Giappone: sondaggio BoJ, famiglie prevedono ulteriori aumenti dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'85 per cento delle famiglie giapponesi prevede ulteriori rincari dei prezzi al consumo nel corso del 2023. E' quanto emerge da un sondaggio trimestrale effettuato a dicembre dalla Banca del Giappone (BoJ). Il 76,7 per cento delle famiglie interpellate prevede che l'attuale fase di crescita dell'inflazione proseguirà per il prossimo quinquennio, in leggero calo rispetto al 78,3 per cento rilevato dal sondaggio analogo effettuato tre mesi prima. (segue) (Git)