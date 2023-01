Serbia: ambasciatore russo, sostegno Occidente fa peggiorare situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno dell'Occidente porta a un peggioramento della situazione in Kosovo. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, ripreso dal quotidiano belgradese "Politika". Bocan-Harchenko ha sottolineato che "la serie di attacchi di matrice etnica da parte di albanesi locali contro i serbi in Kosovo", avvenuta durante le vacanze di Natale, è "allarmante e spaventosa". "I radicali di Pristina, guidati dal premier kosovaro Albin Kurti, continuano ad alimentare sentimenti serbofobici sotto l'occhio passivo dell'Occidente", ha rimarcato l'ambasciatore russo. "In questo contesto, vorrei ricordare che il rifiuto della missione Nato Kfor di ottemperare alla richiesta di Belgrado di inviare delle proprie forze in Kosovo per garantire la sicurezza dei loro connazionali ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato comunicato la sera del 6 gennaio, proprio subito dopo l'attacco subito da due ragazzi serbi a Strpce", ha aggiunto Bocan-Harchenko. "I pochi rappresentanti dell'Unione europea che hanno tentato di commentare i crimini in Kosovo stanno insabbiando le circostanze di quanto accaduto e in tal modo condividono le responsabilità della politica di intimidazione che Pristina attua nei confronti della popolazione serba", ha concluso il rappresentante diplomatico di Mosca. (Seb)