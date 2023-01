Pacifico: Usa firmano memorandum su partnership economica con il governo di Palau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa con Palau per rafforzare la partnership bilaterale e stabilire l’entità dell’assistenza Usa per promuovere lo sviluppo economico dello Stato insulare del Pacifico. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il testo è stato firmato dall’inviato del presidente Usa per i negoziati, Joseph Yun, e dal ministro delle Finanze di Palau, Kaleb Udui. Alla cerimonia organizzata per la firma hanno partecipato anche il presidente di Palau, Surangel Whipps, e l’assistente del segretario all’Interno Usa per gli affari internazionali, Carmen Cantor. (Was)