Usa: Camera approva proposta per creare commissione speciale su competizione con la Cina

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per creare una commissione speciale dedicata alla competizione con la Cina. La proposta è passata con 365 voti favorevoli e 65 contrari, ottenendo il sostegno di 146 deputati democratici. La commissione sarà presieduta dal rappresentante repubblicano Mike Gallagher, e si occuperà di studiare i progressi della Cina nel campo dell’economia, della sicurezza e della tecnologia alla luce della competizione con gli Stati Uniti, fornendo al governo federale raccomandazioni sulle politiche da avviare in tal senso. Il panel sarà composto da sette repubblicani e cinque democratici, e avrà la possibilità di chiedere audizioni parlamentari. “Rappresentanti di entrambi i partiti hanno sottolineato a più riprese la minaccia rappresentata dalla Cina comunista: preoccupazioni che condivido pienamente”, ha commentato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. (Was)