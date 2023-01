Usa: Casa Bianca accusa i Repubblicani di voler apportare tagli allo stato sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha accusato la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa di voler decurtare i fondi destinati all'assistenza sanitaria e alla previdenza sociale. "Proveranno a tagliare la Sicurezza sociale e il Medicare. Non potrebbe essere più chiaro", ha scritto su Twitter il capo del personale della Casa Bianca, Ron Klain, condividendo lo spezzone di una intervista in cui il deputato repubblicano Michael Waltz afferma che "importanti tagli della spesa pubblica richiederebbero probabilmente alcune modifiche ai programmi previdenziali". Come sottolinea il quotidiano "The Hill", le critiche mosse dalla Casa Bianca sembrano parte della strategia comunicativa adottata dal presidente Joe Biden per sfruttare lo stato di disorganizzazione del fronte conservatore in vista delle elezioni presidenziali del 2024, e guadagnare terreno tra gli elettori indipendenti. Le accuse ai conservatori precedono anche l'inevitabile braccio di ferro sulla spesa pubblica tra la Casa Bianca e la maggioranza repubblicana alla Camera, che coinciderà con la prossima scadenza della deroga al tetto massimo di spesa dello Stato federale. (Was)