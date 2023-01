Onu: il buco nell'ozono si chiuderà entro quarant'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strato di ozono dell'atmosfera terrestre si ripristinerà completamente entro i prossimi quattro decenni, grazie alla riduzione delle emissioni globali di gas clorofluorocarburi (Cfc). E' la conclusione raggiunta da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, che include ricercatori di diverse importanti istituzioni globali. Secondo gli esperti, il Protocollo di Montreal del 1987 - lo storico accordo ambientale teso a contrastare l'assottigliamento dello strato di ozono dell'atmosfera terrestre tramite la riduzione delle emissioni di Cfc - ha sortito gli effetti sperati, e ad oggi è stato eliminato a livello globale circa il 99 per cento delle sostanze volatili proibite dall'accordo. L'analisi condotta dagli esperti rileva un significativo ripristino dello strato di ozono nell'alta atmosfera terrestre, che costituisce una protezione fondamentale dai raggi ultravioletti del sole. Secondo il rapporto, al ritmo attuale lo strato di ozono atmosferico tornerà ai livelli del 1980 entro il 2040, mentre gli assottigliamenti più marcati dello strato di ozono, rilevati in corrispondenza dei due poli terrestri, dovrebbero essere perlopiù compensati entro il 2066. (Was)