Asia-Pacifico: Banca mondiale prevede crescita del 4,3 per cento nel 2023 (2)

- La Banca mondiale ha tagliato le previsioni sulla crescita economica globale nel 2023 e nel 2024, a causa delle pressioni derivanti dall’inflazione galoppante, dai rialzi dei tassi di interesse, dai problemi causati dalla guerra in Ucraina sulle catene di approvvigionamento e dalle recrudescenze della pandemia di Covid-19. Secondo le ultime stime pubblicate dalla Banca, l’economia globale dovrebbe registrare una crescita di 1,7 e 2,7 punti percentuali, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Nel documento viene anche sottolineato che le tendenze al ribasso potrebbero essere “largamente diffuse” con cali che nel 2023 potrebbero arrivare fino al 95 per cento per le economie più avanzate, e fino al 70 per cento per i Paesi emergenti. “La crisi economica globale si sta intensificando, dopo svariati anni di rallentamento causati dalla crescita dei debiti pubblici e dalla stagnazione degli investimenti”, ha commentato il presidente della Banca mondiale, David Malpass, in una nota. In particolare, la crescita nelle economie avanzate dovrebbe passare dal 2,5 per cento del 2022 a solo mezzo punto percentuale nel 2023. Il dato negli Stati Uniti dovrebbe attestarsi anch’esso a mezzo punto percentuale, con un calo dell’1,9 per cento rispetto alle ultime stime. Un decremento analogo interesserà anche l’Eurozona, che nel 2023 dovrebbe registrare una crescita nulla, mentre le stime per la Cina indicano una crescita del 4,3 per cento, con un calo di 0,9 punti percentuali. (Was)