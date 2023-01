Giappone: Banca mondiale rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone, terza economia mondiale, conseguirà quest'anno una crescita dell'un per cento del Pil. E' la previsione formulata nel suo ultimo rapporto dalla Banca mondiale, che ha rivisto al ribasso di tre decimi di punto la stima formulata in precedenza. Per il 2024, invece, l'economia giapponese dovrebbe crescere dello 0,7 per cento, un decimo di punto in più rispetto alle precedenti previsioni. Il rapporto sottolinea che nel 2022 la crescita del Giappone è rallentata a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei danni alle catene di fornitura, che hanno eroso il potere d'acquisto delle famiglie e ridotto i consumi. A questi fattori negativi si sono uniti un deterioramento dei termini del commercio internazionale e il calo della domanda globale. (segue) (Git)