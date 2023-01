Giappone: Banca mondiale rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto prevede che la regione dell'Asia-Pacifico conseguirà una crescita economica del 4,3 per cento nel 2023, superiore al 3,2 per cento dell'anno appena concluso. Secondo la banca, la crescita regionale sarà quasi esclusivamente attribuibile alla ripresa dell'economia della Cina, che ha recentemente abbandonato la politica "zero Covid" e ripristinato la mobilità interna. Escludendo la Cina, la crescita nella regione dovrebbe calare dal 5,6 per cento del 2022 al 4,7 per cento: secondo il rapporto della Banca mondiale, nei prossimi mesi la ripresa dei viaggi e del turismo non basterà a compensare il calo della domanda globale e delle esportazioni di beni. Tra i principali rischi al ribasso per l'Asia-Pacifico, la banca menziona le difficoltà del settore immobiliare cinese e l'irrigidimento delle condizioni finanziarie, oltre all'aumento degli eventi meteorologici estremi nella regione. (segue) (Git)