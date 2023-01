Usa: da deputato repubblicano richiesta di impeachment contro segretario per la Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Pat Fallon ha avanzato una proposta di impeachment contro il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas. La richiesta del rappresentante texano è stata avanzata nella tarda serata di ieri, per presunti “crimini e trasgressioni” da parte del segretario, alla commissione Giustizia della camera bassa del Congresso Usa. Una richiesta di impeachment nei confronti di Mayorkas era già stata anticipata da Kevin McCarthy, recentemente eletto alla presidenza della Camera dei rappresentanti, per il ruolo del segretario nella gestione insoddisfacente dei flussi migratori al confine con il Messico. Lo stesso Fallon ha confermato su Twitter di avere avanzato la proposta, nel pomeriggio di oggi. (Was)