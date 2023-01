Haiti: Trudeau, situazione umanitaria terribile, soluzioni devono fare il bene della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria attuale ad Haiti è terribile: il Canada è rimasto al fianco della popolazione per decenni, e continuerà a farlo. Lo ha detto il primo ministro canadese, Justin Trudeau, durante un punto stampa a Città del Messico con gli omologhi di Stati Uniti e Messico, Joe Biden e Andres Manuel Lopez Obrador, a margine del summit dei leader del Nord America. “Insieme alle Nazioni Unite e ad altri partner abbiamo organizzato numerosi interventi sul campo, ma la cosa fondamentale è fare in modo che le soluzioni siano condivise dalla popolazione locale: proprio per questo motivo, il Canada è impegnato ad imporre sanzioni alle elite responsabili della violenza e dell’instabilità politica nel Paese”, ha detto, sottolineando la necessità di continuare a sostenere la polizia locale con finanziamenti e nuovi mezzi, perché abbiano gli strumenti necessari a gestire la situazione. (Was)