Vaticano: morto a Roma il cardinale australiano George Pell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale australiano George Pell, prefetto emerito della segreteria per l’Economia, è morto a Roma all’età di 81 anni. La notizia è stata confermata dal suo segretario, Joseph Hamilton, secondo cui il cardinale avrebbe avuto un arresto cardiaco dopo un intervento chirurgico all’anca. Nato l’8 giugno 1941 a Ballarat, in Australia, nel 2014 Pell è stato nominato da Papa Francesco alla guida della segreteria per l’Economia che si occupa di gestire le riforme economiche del Vaticano. Successivamente, il cardinale è stato accusato di abusi sessuali su minori per i quali è stato condannato nel 2018 a sei anni di prigione, uscendo nell’aprile del 2020 dopo essere stato prosciolto dalla Corte suprema australiana. (Civ)