22 luglio 2021

- VARIE- Fiaccolata della legalità a Tor Bella Monaca. Partecipa, tra gli altri, Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea capitolina.Roma, viale Santa Rita da Cascia, 50 (ore 18)LAZIO 2023- Conferenza stampa del candidato del centrodestra a presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, il leader di Rinascimento e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca.Roma, Palazzo Ferraioli, piazza Colonna 355 (ore 12)- Il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato accompagnato da Alessandra Sartore Responsabile del Programma, presenta il programma della coalizione riformista e progressista che lo sostiene per un futuro semplice.Roma, Luiss Enlabs - The Hub, via Marsala 29/h (ore 15) (Rer)