Ucraina: Zelensky annuncia revoca cittadinanza a oligarca filorusso Medvedchuk

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato la revoca della cittadinanza all’oligarca filorusso Viktor Medvedchuk e ad altre tre persone. Lo ha reso noto in un videomessaggio serale. “Sulla base dei documenti preparati dai servizi di sicurezza e dal servizio nazionale delle migrazioni e in linea con la Costituzione dello Stato, ho deciso di revocare la cittadinanza a quattro persone, tra cui Medvedchuk e altri tre uomini politici”, ha riferito il presidente ucraino. Gli altri tre sono rispettivamente Andriy Derkach, Taras Kozak e Renat Kuzmin, deputati del partito Piattaforma di opposizione – Per la vita, reso illegale lo scorso giugno e seconda principale forza parlamentare dopo le elezioni del 2019. Medvedchuk, tra i fondatori della formazione, è stato consegnato alla Russia in uno scambio di prigionieri alla fine del settembre 2022, dopo una detenzione di oltre cinque mesi in Ucraina. (Kiu)