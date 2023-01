Brasile: disordini a Brasilia, sale a 359 il bilancio degli arrestati  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Distretto federale ha divulgato la lista aggiornata con i nomi delle 359 persone arrestate a seguito dell'assalto ai palazzi del potere a Brasilia la scorsa domenica, la cui carcerazione è stata confermata. Gli indagati sono stati trasferiti presso il carcere di Papuda. Altre circa 600 persone, soprattutto mamme con figli minori e anziani, erano state denunciate a piede libero e rilasciate nel pomeriggio. Sono questi i primi risultati delle indagini avviate all'indomani dell'assalto commesso da sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro presso i palazzi del potere di Brasilia e degli sgomberi degli accampamenti illegali nei pressi del comando generale dell'Esercito nella città. In tutto, nella mattinata di ieri le forze di sicurezza avevano fermato circa 1.200 persone che sono state trasportate in autobus presso la sede della Polizia federale (Pf) per l'identificazione. (Brb)